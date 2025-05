Challenge de la mobilité – Salle communautaire Saint-Junien, 28 mai 2025 08:00, Saint-Junien.

Haute-Vienne

Challenge de la mobilité Salle communautaire 1 Avenue Voltaire Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-28 08:00:00

fin : 2025-05-28

Date(s) :

2025-05-28

Relevez le défi de la mobilité lors du P’tit Déj’ Mobilité !

Venez partager un moment convivial autour d’un petit-déjeuner tout en vous informant sur le Challenge de la Mobilité qui se déroulera du 2 au 15 juin. Une occasion idéale pour poser toutes vos questions et vous préparer à bouger autrement !

Cet événement est ouvert à tous les agents ! Venez échanger, vous inspirer et vous motiver pour participer activement au challenge. Ensemble, relevons le défi de la mobilité !

Inscription par mail à agenda21@pol-cdc.fr ou par téléphone au 05.55.02.76.60.

Flashez le QR code sur l’affiche pour plus d’infos ! .

Salle communautaire 1 Avenue Voltaire

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 14 60

English : Challenge de la mobilité

German : Challenge de la mobilité

Italiano :

Espanol : Challenge de la mobilité

L’événement Challenge de la mobilité Saint-Junien a été mis à jour le 2025-05-14 par OT Porte Océane du Limousin