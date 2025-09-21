Challenge de l’Aviron de Chalon sur Saône Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

Tarif : 120 – 120 – 120 EUR

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

En famille, entre amis, collègues … Venez défier la Saône dans une embarcation d’aviron entre le pont de bourgogne et l’Orme à Manon.

Vous pouvez aussi venir essayer ramer dans le huit découverte, participer au concours de machine à ramer ou encourager les équipes. La joyeuse équipe du comité des fêtes vous attendra à la buvette ouverte toute la journée. .

Base nautique Adrien Hardy

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 41 30 04 secretariat.cercle.aviron@gmail.com

