Challenge de l’heure par équipe Piscine de Villejean Rennes Mardi 18 novembre, 20h15 Ille-et-Vilaine

2€ ou gratuit si licenciés FFSU

Niveau confirmés en natation uniquement

Le **mardi 18 novmbre de 20h15 à 21h45 à la piscine de Villejean**

Relais de natation ouvert au nageurs confirmés, **par équipes de 10 minimum. Les équipes pourront être complétées sur place, l’inscription est individuelle sur le site** [** »Mon Espace SIUAPS »**](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php) **à partir du lundi 6 octobre**

– **relais sur 50m pendant 1 heure**, départ plongé obligatoire.

**Objectif** : faire la plus grande distance possible par équipe

**Tarif** : 2€ par personne à payer au moment de l’inscription (gratuit si licencié FFSU)

70 places disponibles.

Piscine de Villejean 1, square d’Alsace Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine