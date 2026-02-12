Challenge de natation Jean-Michel Reiller piscine brequigny Rennes Jeudi 19 mars, 18h30 Ille-et-Vilaine

2€ ou gratuit si licenciés FFSU

Niveau confirmés en natation uniquement (4 nages)

Le **jeudi 19 mars de 18h30 à 20h30 à la piscine de Bréquigny**

Relais de natation ouvert au nageurs confirmés, **par équipes de 10.**

**Les équipes seront faites sur place, l’inscription est individuelle sur le site** [** »Mon Espace SIUAPS »**](https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php) **à partir du lundi 16 février à 13h**

– **Relais de 50m en équipe,** départ plongé obligatoire.

**Objectif** : faire la plus grande distance possible par équipe

**Tarif** : 2€ par personne à payer au moment de l’inscription (gratuit si licencié FFSU)

piscine brequigny 12 Bd Albert 1er, 35000 Rennes Bréquigny Rennes 35238 Ille-et-Vilaine



