Challenge de pêche à la truite Baleyssagues
Challenge de pêche à la truite Baleyssagues samedi 21 février 2026.
Lieu dit Lamothe Baleyssagues Lot-et-Garonne
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Début : 2026-02-21 13:30:00
fin : 2026-02-21 17:30:00
2026-02-21 2026-02-28 2026-03-07
Pêche à la truite, de superbes journées à partager entre amis organisé par l’amicale des pêcheurs duraquois au lac de Mme Dubernard à Baleyssagues lieu dit Lamothe…
Toutes les autres journées sur le visuel
Casse-croûte et boissons seront à votre disposition tous les samedis.
Une truite baguée attrapée pendant le concours = prochain concours offert.
Inscription dès 7h30 .
Lieu dit Lamothe Baleyssagues 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 50 21 32
