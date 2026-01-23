Challenge de pêche à la truite Baleyssagues

Challenge de pêche à la truite

Lieu dit Lamothe Baleyssagues Lot-et-Garonne

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : 2026-02-21 13:30:00

fin : 2026-02-21 17:30:00

2026-02-21 2026-02-28 2026-03-07

Pêche à la truite, de superbes journées à partager entre amis organisé par l’amicale des pêcheurs duraquois au lac de Mme Dubernard à Baleyssagues lieu dit Lamothe…

Casse-croûte et boissons seront à votre disposition tous les samedis.

Une truite baguée attrapée pendant le concours = prochain concours offert.

Inscription dès 7h30 .

Lieu dit Lamothe Baleyssagues 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 50 21 32

