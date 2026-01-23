Challenge de pêche à la truite Baleyssagues

Challenge de pêche à la truite Baleyssagues samedi 21 février 2026.

Lieu dit Lamothe Baleyssagues Lot-et-Garonne

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-21 13:30:00
fin : 2026-02-21 17:30:00

2026-02-21 2026-02-28 2026-03-07

Pêche à la truite, de superbes journées à partager entre amis organisé par l’amicale des pêcheurs duraquois au lac de Mme Dubernard à Baleyssagues lieu dit Lamothe…
Toutes les autres journées sur le visuel
Casse-croûte et boissons seront à votre disposition tous les samedis.
Une truite baguée attrapée pendant le concours = prochain concours offert.
Inscription dès 7h30   .

+33 6 83 50 21 32 

English : Challenge de pêche à la truite

