Challenge de pétanque Pascal Aninat Camarès

Challenge de pétanque Pascal Aninat

Camarès Aveyron

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

4eme Challenge de pétanque en doublette organisé en hommage à Pascal Aninat.

Ouvert à tous

Inscriptions à partir de 14h30 (10€) Début des parties 15h

Buvette sur place .

Camarès 12360 Aveyron Occitanie +33 6 07 86 09 38

English :

4th petanque doublet challenge organized in tribute to Pascal Aninat.

German :

4eme Challenge de pétanque en doublette organisiert zu Ehren von Pascal Aninat.

Italiano :

4° sfida di bocce organizzata in omaggio a Pascal Aninat.

Espanol :

4º desafío de petanca en doblete organizado en homenaje a Pascal Aninat.

