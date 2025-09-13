Challenge de pétanque Pascal Aninat Camarès
Challenge de pétanque Pascal Aninat Camarès samedi 13 septembre 2025.
Challenge de pétanque Pascal Aninat
Camarès Aveyron
Tarif : – –
Début : 2025-09-13
2025-09-13
4eme Challenge de pétanque en doublette organisé en hommage à Pascal Aninat.
Ouvert à tous
Inscriptions à partir de 14h30 (10€) Début des parties 15h
Buvette sur place .
Camarès 12360 Aveyron Occitanie +33 6 07 86 09 38
English :
4th petanque doublet challenge organized in tribute to Pascal Aninat.
German :
4eme Challenge de pétanque en doublette organisiert zu Ehren von Pascal Aninat.
Italiano :
4° sfida di bocce organizzata in omaggio a Pascal Aninat.
Espanol :
4º desafío de petanca en doblete organizado en homenaje a Pascal Aninat.
L’événement Challenge de pétanque Pascal Aninat Camarès a été mis à jour le 2025-09-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)