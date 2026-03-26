Challenge départemental de cyclisme

Rue Léo Lagrange Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Participez au challenge département de cyclisme. Contre la montre, course sur route, U7, U9, U11, U13 et U15.

CLM 0,9km et circuit de 1km. .

Rue Léo Lagrange Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 22 91 99 contact@fcoloroncyclisme.fr

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English : Challenge départemental de cyclisme

L’événement Challenge départemental de cyclisme Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-03-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn