CHALLENGE DÉPARTEMENTAL DE CYCLOCROSS Agde

CHALLENGE DÉPARTEMENTAL DE CYCLOCROSS

Domaine Saint Martin Agde Hérault

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Tout au long de la journée, le domaine Saint Martin, s’animera sur un circuit concocté par les organisateurs, avec les catégories masters et séniors en matinée, puis les U17 à U7 l’après-midi.

Les Mousquetaires Pradéens et le Comité Départemental de l’Hérault de Cyclisme organisent, avec le concours de la Ville d’Agde, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, le Challenge départemental de Cyclocross.

Horaires

10h Masters 1,2,3 Dames U19

11h15 Seniors

12h15 Remise des Prix

13h30 U17

14h10 U15

14h45 U13

15h10 U11

15h25 U9

15h40 U7

16h Remise récompenses .

Domaine Saint Martin Agde 34300 Hérault Occitanie

English :

Throughout the day, the Domaine Saint Martin will come alive on a circuit concocted by the organizers, with the masters and senior categories in the morning, followed by the U17 to U7 categories in the afternoon.

German :

Den ganzen Tag über wird die Domaine Saint Martin auf einem von den Organisatoren ausgearbeiteten Rundkurs belebt, mit den Kategorien Masters und Senioren am Vormittag und den Kategorien U17 bis U7 am Nachmittag.

Italiano :

Per tutta la giornata, la tenuta di Saint Martin si animerà su un circuito ideato dagli organizzatori, con le categorie master e senior al mattino, seguite dalle categorie U17 e U7 nel pomeriggio.

Espanol :

A lo largo del día, la finca Saint Martin cobrará vida en un circuito ideado por los organizadores, con las categorías máster y senior por la mañana, seguidas de las categorías sub-17 a sub-7 por la tarde.

