Challenge départemental Hunter du Lot Gourdon dimanche 28 septembre 2025.

Roquemeyrine Gourdon Lot

Début : 2025-09-28 08:00:00

fin : 2025-09-28 17:00:00

2025-09-28

Le centre équestre de Gourdon vous convie au challenge départemental de Hunter du Lot.

Le Hunter consiste à enchaîner un parcours d’obstacles avec la plus grande harmonie possible. Les compétitions de Hunter Style ont pour but de juger le modèle, la locomotion et le style à l’obstacle du poney/cheval.

Le Hunter a été conçu à l’origine pour occuper les cavaliers de chasse à courre en dehors des périodes de vénerie. Cette origine explique la recherche de l’élégance dans le toilettage des chevaux et la tenue des cavaliers, ainsi que le profil des obstacles (massifs, naturels, appelés…).

Les épreuves, tout comme en CSO, se déroulent sur un terrain clos jalonné d’obstacles. Les barres et les éléments qui les composent sont mobiles et tombent s’ils sont percutés. Dès lors, il s’agit pour le couple cavalier-cheval d’effectuer le parcours de la manière la plus élégante et la plus fine possible. .

Roquemeyrine Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 07 85 22 17 lotequitation@gmail.com

English :

The Gourdon equestrian center invites you to the Lot departmental Hunter challenge

German :

Das Reitzentrum von Gourdon lädt Sie zur Hunter-Challenge des Departements Lot ein

Italiano :

Il centro ippico di Gourdon vi invita alla sfida dei cacciatori del dipartimento del Lot

Espanol :

El centro ecuestre de Gourdon le invita al desafío departamental de cazadores del Lot

