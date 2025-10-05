Challenge des 100KM à Epernay Avenue de Champagne Épernay

Challenge des 100KM à Epernay Avenue de Champagne Épernay dimanche 5 octobre 2025.

Challenge des 100KM à Epernay Avenue de Champagne Épernay Dimanche 5 octobre, 08h30 Sur inscription

Dans le cadre des 100 ans de l’avenue de Champagne, la Ville d’Epernay organise le « Challenge des 100 km », un défi sportif participatif rassemblant toutes les générations.

Dans le cadre des 100 ans de l’avenue de Champagne, la Ville d’Epernay organise le « Challenge des 100 km », un défi sportif participatif rassemblant toutes les générations.

Objectif : courir, en équipe, plus de 100 km sur un parcours de 2,5 km sur la prestigieuse avenue ! L’occasion de partager un moment convivial entre amis ou en famille, au-delà de tout esprit de compétition.

L’épreuve sera ouverte aux équipes organisées selon 5 catégories :

100 km « Associations / Clubs » :

à partir de la catégorie Benjamin (nés avant 2014)

Benjamins / Benjamines limités à 1 tour

Minimes limités à 2 tours

Cadets / Cadettes limités à 6 tours

Juniors limités à 10 tours

100 km « Entreprises / Organisations » :

à partir de la catégorie Espoir (nés avant 2006)

100 km « Famille / Amis » :

à partir de la catégorie Benjamin (nés avant 2014)

Benjamins / Benjamines limités à 1 tour

Minimes limités à 2 tours

Cadets / Cadettes limités à 6 tours

Juniors limités à 10 tours

100 km « Etudiants » :

à partir de la catégorie Espoir (nés avant 2006)

50 km « Scolaires » :

à partir de la catégorie Benjamin et jusqu’à la catégorie Junior (de 2014 à 2007)

Benjamins / Benjamines limités à 1 tour

Minimes limités à 2 tours

Cadets / Cadettes limités à 6 tours

Juniors limités à 10 tours

Le nombre minimal par équipe est de 3 coureurs et le nombre maximal est de 30 coureurs. Les participants d’une même équipe pourront courir en même temps ou en se relayant.

Parcours :

Boucle de 2,5 km, utilisant des allées bitumées et chemins en stabilisé, fermés à la circulation et carrossables.

Horaires : départ libre à partir de 8h30 ; fin du défi à 13h

Adresse : Avenue de Champagne 51200 EPERNAY

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-05T08:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-05T13:00:00.000+02:00

1

https://epernay.fr/agenda/challenge-des-100-km

Avenue de Champagne Avenue de Champagne Épernay 51200 Marne