Challenge des 100KM à Epernay Avenue de Champagne Épernay

Dans le cadre des 100 ans de l’avenue de Champagne, la Ville d’Epernay organise le « Challenge des 100 km », un défi sportif participatif rassemblant toutes les générations.
Objectif : courir, en équipe, plus de 100 km sur un parcours de 2,5 km sur la prestigieuse avenue ! L’occasion de partager un moment convivial entre amis ou en famille, au-delà de tout esprit de compétition.
L’épreuve sera ouverte aux équipes organisées selon 5 catégories :
100 km « Associations / Clubs » :
à partir de la catégorie Benjamin (nés avant 2014)
Benjamins / Benjamines limités à 1 tour
Minimes limités à 2 tours
Cadets / Cadettes limités à 6 tours
Juniors limités à 10 tours
100 km « Entreprises / Organisations » :
à partir de la catégorie Espoir (nés avant 2006)
100 km « Famille / Amis » :
à partir de la catégorie Benjamin (nés avant 2014)
Benjamins / Benjamines limités à 1 tour
Minimes limités à 2 tours
Cadets / Cadettes limités à 6 tours
Juniors limités à 10 tours
100 km « Etudiants » :
à partir de la catégorie Espoir (nés avant 2006)
50 km « Scolaires » :
à partir de la catégorie Benjamin et jusqu’à la catégorie Junior (de 2014 à 2007)
Benjamins / Benjamines limités à 1 tour
Minimes limités à 2 tours
Cadets / Cadettes limités à 6 tours
Juniors limités à 10 tours
Le nombre minimal par équipe est de 3 coureurs et le nombre maximal est de 30 coureurs. Les participants d’une même équipe pourront courir en même temps ou en se relayant.
Parcours :
Boucle de 2,5 km, utilisant des allées bitumées et chemins en stabilisé, fermés à la circulation et carrossables.
Horaires : départ libre à partir de 8h30 ; fin du défi à 13h
Adresse : Avenue de Champagne 51200 EPERNAY
