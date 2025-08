Challenge des Mains d’Or Parc du Belvédère Thonon-les-Bains

Challenge des Mains d’Or

Parc du Belvédère Avenue du Léman Thonon-les-Bains Haute-Savoie

Début : Samedi 2025-10-11

fin : 2025-10-12

2025-10-11

Venez assister au concours « Challenge des Mains d’Or » qui aura pour thème cette année « L’Art Italien »

Parc du Belvédère Avenue du Léman Thonon-les-Bains 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 71 55 55 thonon@thononlesbains.com

English : Challenge des Mains d’Or

Come and watch the ‘Challenge des Mains d’Or’ competition, whose theme this year is ‘Italian Art’.

German :

Kommen Sie zum Wettbewerb „Challenge des Mains d’Or”, der dieses Jahr unter dem Motto „L’Art Italien” (Die italienische Kunst) steht.

Italiano :

Venite a partecipare al concorso « Challenge des Mains d’Or », il cui tema quest’anno è « Arte italiana »

Espanol :

Participe en el concurso « Challenge des Mains d’Or », cuyo tema este año es « Arte italiano »

