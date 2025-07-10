Challenge du jeudi 12B Rue des Résistants La Trinité-sur-Mer

Challenge du jeudi

12B Rue des Résistants 12 bis rue des résistants La Trinité-sur-Mer Morbihan

Début : 2025-07-10 18:00:00

fin : 2025-08-07 21:00:00

2025-07-10 2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28

Le Challenge du Jeudi c’est le rendez-vous hebdomadaire de l’été pour les mordus de voile désireux de s’aventurer en mer chaque jeudi soir.? Au top chrono, c’est parti, les équipages se lancent dans une course au départ de la Trinité-sur-Mer.

Les mots d’ordre: esprit d’équipe, challenge, convivialité, amitié, dépassement de soi.?

– RDV à 18h sur le ponton M ou N Darse Nord (bateaux Yellow Impact Sailing)

– De 18h à 18h30 vous serez accompagnés pour faire l’inventaire de votre bateau et recevoir les consignes et le parcours du rallye.

– 19h top départ !

– 20h30 retour au ponton

Puis RDV à la Marée Douce pour débriefer de votre course autour d’un apéro convivial !

8 personnes par bateau maximum, et limite de 10 bateaux par jeudi. .

