Challenge du Montrebut par IPSET Saint-Vallier

Challenge du Montrebut par IPSET Saint-Vallier samedi 30 août 2025.

Stade de champis Saint-Vallier Drôme

Tarif : – –

Début : 2025-08-30 16:00:00
fin : 2025-08-30

2025-08-30

Course de côte chronométré
Stade de champis Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 17 37 17  challengedumontrebut@svbd.fr

English :

Timed hill climb
German :

Bergrennen mit Zeitmessung
Italiano :

Salita cronometrata
Espanol :

Subida cronometrada
L’événement Challenge du Montrebut par IPSET Saint-Vallier a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche