Challenge éco-mobilité Mai 2026, Communauté de communes des loges, Châteauneuf-sur-Loire

Challenge éco-mobilité Mai 2026 27 avril – 29 mai Communauté de communes des loges Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-27T08:00:00+02:00 – 2026-04-27T09:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T16:00:00+02:00 – 2026-05-29T17:00:00+02:00

Ce projet vise à sensibiliser et mobiliser les élèves de deux collèges de la Communauté de Communes des Loges autour des enjeux de l’éco-mobilité. L’objectif est double : réduire l’empreinte carbone liée aux trajets scolaires tout en encourageant les alternatives durables (marche, vélo, covoiturage, transports en commun).

Déroulé du projet :

États des lieux collaboratifs :

En partenariat avec les éco-délégués, nous réaliserons plusieurs diagnostics pour identifier les habitudes de déplacement des élèves (modes utilisés, distances, freins, etc.). Ces données permettront d’adapter les actions et de mesurer les progrès.

Ateliers de sensibilisation en classe :

Des interventions seront organisées pour :

Informer sur l’impact environnemental des transports.

Proposer des solutions (sécurité à vélo, organisation de covoiturage, optimisation des trajets).

Impliquer les élèves dans la réflexion via des jeux, débats ou défis créatifs.

Challenge inter-collèges (mai 2026) :

Pendant un mois, les établissements mesureront et compareront leurs efforts en faveur de l’éco-mobilité (nombre de trajets durables, réduction des voitures individuelles, etc.). Un classement final récompensera le collège le plus vertueux, avec une remise de prix symbolique (ex : trophée, plantation d’arbres, etc.).

Objectifs :

Réduire les émissions de CO₂ liées aux trajets scolaires.

Créer une dynamique collective autour de la mobilité durable.

Donner aux élèves les clés pour devenir des acteurs du changement.

Un projet concret, pédagogique et fédérateur, qui s’inscrit dans une démarche d’éducation au développement durable et de responsabilité territoriale.

Communauté de communes des loges 54 rue du clos renard, 45 110 Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 59 70 96 »}]

Challenge éco-mobilité ! Nous proposons aux élèves de deux collèges de la Communauté de Communes des Loges de s’engager pour des trajets plus durables (marche, vélo, covoiturage, transports en commun)

CCL