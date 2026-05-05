Challenge EcoGreen Energy, Circuit Automobile de Loire-Atlantique, Fay-de-Bretagne

Challenge EcoGreen Energy 20 et 21 mai Circuit Automobile de Loire-Atlantique Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T15:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-21T10:00:00+02:00 – 2026-05-21T17:00:00+02:00

Après une édition 2025 marquée par deux records du monde, le Challenge EcoGreen Energy revient les 20 et 21 mai 2026 sur le circuit de Fay-de-Bretagne, en Loire-Atlantique.

Pendant deux jours, des équipes de collégiens, lycéens et étudiants, venues de toute la France et d’Europe, relèvent un défi singulier : parcourir un maximum de kilomètres avec l’équivalent de l’énergie d’un litre d’essence. Ici, pas de course de vitesse, mais une compétition d’ingéniositél : ’équipe gagnante est celle qui parvient à parcourir le plus de kilomètres avec l’équivalent d’un litre d’énergie.

Les véhicules présentés, prototypes ou urban concept, sont entièrement conçus par les participants. Ils intègrent des choix techniques avancés, explorant différentes solutions de motorisation : hydrogène, BioGNV ou électrique.

Au fil des éditions, le Challenge EcoGreen Energy s’est imposé comme un lieu d’expérimentation concret autour des mobilités sobres, où se croisent innovation technologique, pédagogie et engagement des jeunes générations.

Nouveauté 2026 : l’événement s’ouvre au public.

Un village d’animations permettra de découvrir les nouvelles énergies à travers des démonstrations, des rencontres avec les équipes et des échanges avec les professionnels présents.

Pensé comme un événement accessible, le Challenge EcoGreen Energy propose une approche concrète et pédagogique des enjeux de transition énergétique, à la fois pour les passionnés et les curieux.

Circuit Automobile de Loire-Atlantique Circuit Automobile de Loire-Atlantique, 44130 Fay-de-Bretagne Fay-de-Bretagne 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire

À Fay-de-Bretagne, le Challenge EcoGreen Energy revient : une compétition de véhicules ultra sobres portée par des jeunes, désormais ouverte au public avec animations autour des nouvelles énergies. Nantes Fay-de-Bretagne

Image Photo Grandlieu