Challenge Ecole de Vélo Cohade
Challenge Ecole de Vélo Cohade dimanche 22 mars 2026.
Challenge Ecole de Vélo
ZI Largelier Cohade Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 09:30:00
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Challenge Ecole de Vélo avec Alti-cycles sprint, jeux d’adresse, course de régularité et cyclo-cross
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ZI Largelier Cohade 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 50 49 37 vsbrioude@gmail.com
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English :
Challenge Ecole de Vélo with Alti-cycles: sprint, skill games, regularity race and cyclo-cross
L’événement Challenge Ecole de Vélo Cohade a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne