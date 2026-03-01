Challenge Ecole de Vélo

ZI Largelier Cohade Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 09:30:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Challenge Ecole de Vélo avec Alti-cycles sprint, jeux d’adresse, course de régularité et cyclo-cross

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ZI Largelier Cohade 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 50 49 37 vsbrioude@gmail.com

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English :

Challenge Ecole de Vélo with Alti-cycles: sprint, skill games, regularity race and cyclo-cross

L’événement Challenge Ecole de Vélo Cohade a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne