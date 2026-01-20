Challenge en salle NOE AFFLATET collège Château Rance Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Challenge en salle NOE AFFLATET

collège Château Rance Gymnase de Scey-sur-Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-08 16:00:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-08

Le Racing Club Saônois organise pour la 3ème année consécutive le challenge Futsal NOE AFFLATET les 7 et 8 février en mémoire de Noé, jeune licencié du club, disparu accidentellement en juin 2023.

Les dirigeants du RCS accueillent sur 2 gymnases du collège de Scey/Saône plus de 200 jeunes, dans les catégories U9 le samedi 7 et U7 le dimanche 8, avec la présence de clubs de Bourgogne Franche Comté renommés comme le FC Sochaux Montbéliard, FC Vesoul, Racing Besançon, Morteaux, Rioz, USEL foot.

Buvette et restauration sur place .

collège Château Rance Gymnase de Scey-sur-Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 48 65 37 clemeent.bas@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Challenge en salle NOE AFFLATET

L’événement Challenge en salle NOE AFFLATET Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-01-20 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE