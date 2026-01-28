Challenge Endurance Karting Plus 3h Belmont-sur-Rance
Challenge Endurance Karting Plus 3h Belmont-sur-Rance dimanche 15 mars 2026.
Challenge Endurance Karting Plus 3h
le Clapayrol Belmont-sur-Rance Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
Course de relais ouverte à tous de 3 heures avec essais chronos. A vous de gérer la course, les relais et l’essence.
Le Challenge endurance de Karting Plus Belmont est ouvert à tous, même débutant, à partir de 14 ans !
Nous serons là pour vous assister et vous guider.
Très simple comme concept, mais un peu de stratégie s’impose !
Sur des karts 390cc 14cv ou 270cc 9cv vous pourrez prouver votre endurance et rapidité, en équipe de 3 à 7 pilotes.
Lestage possible. .
le Clapayrol Belmont-sur-Rance 12370 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 96 67 kartingplusbelmont@gmail.com
English :
3-hour relay race open to all, with time trials. It’s up to you to manage the race, the relays and the fuel.
L’événement Challenge Endurance Karting Plus 3h Belmont-sur-Rance a été mis à jour le 2026-01-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)