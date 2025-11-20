Challenge Flèche Secteur Aulian (front de neige) Luz-Saint-Sauveur

Challenge Flèche

Secteur Aulian (front de neige) LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-13 15:00:00

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Viens te mesurer au parcours Flèche !

Teste ta vitesse sur un tracé chronométré et vois jusqu’où tu peux aller. Que tu cherches à battre ton record ou à défier tes potes, c’est le moment de foncer et de t’éclater sur la piste !

> Matériel et forfait de ski obligatoires.

> Sous réserve de conditions météorologiques favorables. .

Secteur Aulian (front de neige) LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 86 99 contact@esf-luzardiden.fr

English :

Come and test yourself on the Flèche course!

Test your speed on a timed course and see how far you can go. Whether you’re looking to beat your record or challenge your buddies, now’s the time to get out there and have some fun!

German :

Komm und messe dich im Pfeil-Parcours!

Teste deine Geschwindigkeit auf einer Strecke mit Zeitmessung und finde heraus, wie weit du gehen kannst. Egal, ob du deinen Rekord brechen oder deine Freunde herausfordern willst, jetzt ist es an der Zeit, dich auf die Strecke zu stürzen und Spaß zu haben!

Italiano :

Venite ad affrontare il percorso della Flèche!

Mettete alla prova la vostra velocità su un percorso cronometrato e vedete quanto riuscite ad andare lontano. Che vogliate battere il vostro record o sfidare i vostri amici, è il momento di uscire e divertirvi!

Espanol :

¡Venga y enfréntese al recorrido de la Flèche!

Pon a prueba tu velocidad en un recorrido cronometrado y comprueba hasta dónde eres capaz de llegar. Tanto si quieres batir tu récord como desafiar a tus compañeros, ¡es el momento de salir a divertirte!

