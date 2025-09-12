Challenge Inter-Entreprise (13ème édition) Châlette-sur-Loing

Challenge Inter-Entreprise (13ème édition) Châlette-sur-Loing vendredi 12 septembre 2025.

Rue du Lac Châlette-sur-Loing Loiret

Un événement convivial qui réunit les entreprises du Montargois. Trois épreuves sportives par équipes Canot Vélo Course à pied. .

Rue du Lac Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Inter-Company Challenge (13th edition)

German :

Inter-Enterprise Challenge (13. Ausgabe)

Italiano :

Sfida interaziendale (13a edizione)

Espanol :

Desafío entre empresas (13ª edición)

