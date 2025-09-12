Challenge Inter-Entreprise (13ème édition) Châlette-sur-Loing
Challenge Inter-Entreprise (13ème édition) Châlette-sur-Loing vendredi 12 septembre 2025.
Rue du Lac Châlette-sur-Loing Loiret
Un événement convivial qui réunit les entreprises du Montargois. Trois épreuves sportives par équipes Canot Vélo Course à pied. .
Rue du Lac Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire
English :
Inter-Company Challenge (13th edition)
German :
Inter-Enterprise Challenge (13. Ausgabe)
Italiano :
Sfida interaziendale (13a edizione)
Espanol :
Desafío entre empresas (13ª edición)
