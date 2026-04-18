Champagnac-de-Belair

Challenge Jean-Marie Gouraud

Site de la piscine Champagnac-de-Belair Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 18:30:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Challenge Jean-Marie Gouraud. Nombreux lots, bourriche. Restauration et buvette sur place. 10€/doublette. Inscriptions à partir de 18h30. Jet du but à 20h. Ouvert à tous.

Challenge Jean-Marie Gouraud. Nombreux lots, bourriche. Restauration et buvette sur place. 10€/doublette. Inscriptions à partir de 18h30. Jet du but à 20h. Ouvert à tous. .

Site de la piscine Champagnac-de-Belair 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 56 30 49

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English : Challenge Jean-Marie Gouraud

Challenge: Jean-Marie Gouraud. Numerous prizes. Catering and refreshments on site. 10 per double. Registration from 6.30pm. Goal-throwing at 8pm. Open to all.

L’événement Challenge Jean-Marie Gouraud Champagnac-de-Belair a été mis à jour le 2026-04-18 par Val de Dronne