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Challenge Jean-Marie Gouraud Champagnac-de-Belair

Challenge Jean-Marie Gouraud Champagnac-de-Belair

Challenge Jean-Marie Gouraud Champagnac-de-Belair vendredi 15 mai 2026.

Adresse : Site de la piscine

Ville : 24530 Champagnac-de-Belair

Département : Dordogne

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Champagnac-de-Belair

Challenge Jean-Marie Gouraud

Site de la piscine Champagnac-de-Belair Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 18:30:00
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Challenge Jean-Marie Gouraud. Nombreux lots, bourriche. Restauration et buvette sur place. 10€/doublette. Inscriptions à partir de 18h30. Jet du but à 20h. Ouvert à tous.
Challenge Jean-Marie Gouraud. Nombreux lots, bourriche. Restauration et buvette sur place. 10€/doublette. Inscriptions à partir de 18h30. Jet du but à 20h. Ouvert à tous.   .

Site de la piscine Champagnac-de-Belair 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 56 30 49 

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English : Challenge Jean-Marie Gouraud

Challenge: Jean-Marie Gouraud. Numerous prizes. Catering and refreshments on site. 10 per double. Registration from 6.30pm. Goal-throwing at 8pm. Open to all.

L’événement Challenge Jean-Marie Gouraud Champagnac-de-Belair a été mis à jour le 2026-04-18 par Val de Dronne

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