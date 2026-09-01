Informations pratiques

Uzerche

Challenge Jeunes Canoë-Kayak

La Minoterie Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le Comité Régional de Canoë Kayak organise une compétition 100% jeunes, 100% énergie pour rassembler les talents de toute la région Nouvelle-Aquitaine !

Au programme :

– Slalom individuel : deux manches pour les meilleurs temps

– Kayak cross : des duels intenses et spectaculaires

– Courses par équipe : slalom en équipe de 3 et descente en C2

– Descente aux flambeaux : un moment magique avant le feu d’artifice d’Uzerche (samedi à 21h15)

Buvette & snacking sur place pour une ambiance conviviale. .

La Minoterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 02 84

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English : Challenge Jeunes Canoë-Kayak

L’événement Challenge Jeunes Canoë-Kayak Uzerche a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Terres de Corrèze