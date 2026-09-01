Challenge Jeunes Canoë-Kayak Uzerche
samedi 19 septembre 2026 · Uzerche
Informations pratiques
Uzerche
Challenge Jeunes Canoë-Kayak
La Minoterie Uzerche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Le Comité Régional de Canoë Kayak organise une compétition 100% jeunes, 100% énergie pour rassembler les talents de toute la région Nouvelle-Aquitaine !
Au programme :
– Slalom individuel : deux manches pour les meilleurs temps
– Kayak cross : des duels intenses et spectaculaires
– Courses par équipe : slalom en équipe de 3 et descente en C2
– Descente aux flambeaux : un moment magique avant le feu d’artifice d’Uzerche (samedi à 21h15)
Buvette & snacking sur place pour une ambiance conviviale. .
La Minoterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 02 84
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English : Challenge Jeunes Canoë-Kayak
L’événement Challenge Jeunes Canoë-Kayak Uzerche a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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