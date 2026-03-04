Challenge Kalapca Loisirs balades en calèche Caniac-du-Causse

Challenge Kalapca Loisirs balades en calèche

1271 route de la Bécade Caniac-du-Causse Lot

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-04-05 17:00:00

2026-04-05

En parallèle du Challenge, Sabine proposera deux balades en calèche, au départ de son exploitation à Caniac-du-Causse.

Des expériences douces, humaines et accessibles, idéale pour les accompagnants, les familles ou celles et ceux qui souhaitent vivre le Challenge autrement en participant activement à ce mouvement de solidarité car les bénéfices seront également reversés au CDSA du Lot.

1271 route de la Bécade Caniac-du-Causse 46240 Lot Occitanie +33 7 84 29 07 23

English :

Alongside the Challenge, Sabine will be offering two horse-drawn carriage rides, departing from her farm in Caniac-du-Causse.

Gentle, human and accessible experiences, ideal for companions, families or those who wish to experience the Challenge in a different way by actively participating in this solidarity movement, as the profits will also be donated to the CDSA du Lot.

