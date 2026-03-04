Challenge Kalapca Loisirs balades en calèche Caniac-du-Causse
Challenge Kalapca Loisirs balades en calèche Caniac-du-Causse dimanche 5 avril 2026.
Challenge Kalapca Loisirs balades en calèche
1271 route de la Bécade Caniac-du-Causse Lot
Tarif :
Date :
Début : 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-04-05 17:00:00
Date(s) :
2026-04-05
En parallèle du Challenge, Sabine proposera deux balades en calèche, au départ de son exploitation à Caniac-du-Causse.
Des expériences douces, humaines et accessibles, idéale pour les accompagnants, les familles ou celles et ceux qui souhaitent vivre le Challenge autrement en participant activement à ce mouvement de solidarité car les bénéfices seront également reversés au CDSA du Lot.
1271 route de la Bécade Caniac-du-Causse 46240 Lot Occitanie +33 7 84 29 07 23
English :
Alongside the Challenge, Sabine will be offering two horse-drawn carriage rides, departing from her farm in Caniac-du-Causse.
Gentle, human and accessible experiences, ideal for companions, families or those who wish to experience the Challenge in a different way by actively participating in this solidarity movement, as the profits will also be donated to the CDSA du Lot.
L’événement Challenge Kalapca Loisirs balades en calèche Caniac-du-Causse a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Labastide-Murat