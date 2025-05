Challenge la leçon d’Audrey – Saint-Romain-Lachalm, 14 juin 2025 07:00, Saint-Romain-Lachalm.

9h30 tournoi de foot à 7 réservations au 06 64 90 4601

13€ / personnes repas de midi inclus

tous les bénéfices seront versés à LOLA

Stade

Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 90 46 01

English :

9:30am 7-a-side soccer tournament reservations on 06 64 90 4601

13? / person lunch included

all proceeds go to LOLA

German :

9.30 Uhr 7er-Fußballturnier Reservierungen unter 06 64 90 4601

13? / Person inkl. Mittagessen

alle Einnahmen gehen an LOLA

Italiano :

9.30 torneo di calcio a 7 prenotazioni al numero 06 64 90 4601

13? / persona pranzo incluso

tutto il ricavato va a LOLA

Espanol :

9.30 h Torneo de fútbol 7 reservas en el 06 64 90 4601

13? / persona comida incluida

todo lo recaudado se destinará a LOLA

