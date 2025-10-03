Challenge lecture bibliothèque municipale de RUE Rue
Challenge lecture Vendredi 3 octobre, 14h30 bibliothèque municipale de RUE Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-03T14:30:00 – 2025-10-03T17:00:00
Fin : 2025-10-03T14:30:00 – 2025-10-03T17:00:00
Nouveau challenge lecture pour adultes
Lancez-vous dans un nouveau défi lecture spécialement pensé pour les adultes ! Une belle occasion de découvrir de nouveaux auteurs, de sortir de vos habitudes littéraires et de partager vos découvertes avec d’autres passionnés.
bibliothèque municipale de RUE 1 rue des soufflets 80120 RUE Rue 80120 Somme Hauts-de-France
