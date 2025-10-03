Challenge lecture bibliothèque municipale de RUE Rue

Challenge lecture bibliothèque municipale de RUE Rue vendredi 3 octobre 2025.

Début : 2025-10-03T14:30:00 – 2025-10-03T17:00:00

Fin : 2025-10-03T14:30:00 – 2025-10-03T17:00:00

Nouveau challenge lecture pour adultes

Lancez-vous dans un nouveau défi lecture spécialement pensé pour les adultes ! Une belle occasion de découvrir de nouveaux auteurs, de sortir de vos habitudes littéraires et de partager vos découvertes avec d’autres passionnés.

bibliothèque municipale de RUE 1 rue des soufflets 80120 RUE Somme Hauts-de-France

