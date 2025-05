Challenge Loisirs 2025 – Saint-Priest-les-Fougères, 5 juillet 2025 10:00, Saint-Priest-les-Fougères.

Dordogne

Challenge Loisirs 2025 Saint-Priest-les-Fougères Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 10:00:00

fin : 2025-07-05 16:30:00

Date(s) :

2025-07-05

Les Amis de Saint Priest les Fougères se réunissent tous les 15 jours les

mardi après-midi pour faire des jeux et animations comme belote, tarots,

scrabbles, Rummikub, etc.

La séance se termine par un goûter ou un casse-croute.

10h accueil et inscription

10h30 début des Boules, des fléchettes, du Casse boite

11h00 début des palets, de la belote et du Molky

12h30 apéritif et restauration

14h30 suite des activités non terminées

16h30 Résultats et récompenses .

Saint-Priest-les-Fougères 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 60 96 20

English : Challenge Loisirs 2025

The Friends of Saint Priest les Fougères meet every 15 days on

tuesday afternoons for games and activities such as belote, tarots,

scrabbles, Rummikub, etc.

The session ends with a snack.

German : Challenge Loisirs 2025

Die Freunde von Saint Priest les Fougères treffen sich alle 14 Tage am

dienstagnachmittag, um Spiele und Animationen wie Belote, Tarot,

scrabbles, Rummikub usw. zu spielen.

Die Sitzung endet mit einem Imbiss oder einer Brotzeit.

Italiano :

Gli Amici di Saint Priest les Fougères si incontrano ogni 15 giorni il

martedì pomeriggio per giochi e attività come belote, tarocchi, scrabbles, rummikub, ecc

scrabbles, Rummikub, ecc.

La riunione si conclude con una merenda.

Espanol : Challenge Loisirs 2025

Los Amigos de Saint Priest les Fougères se reúnen cada 15 días los

martes por la tarde para juegos y actividades como belote, tarots

scrabbles, Rummikub, etc.

La reunión termina con una merienda.

