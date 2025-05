Challenge Ludovic Martin 2025 – Parc de Port-Breton Dinard, 24 mai 2025 13:00, Dinard.

Ille-et-Vilaine

Parc de Port-Breton 2 Rue de l'Isle Celée Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-05-24 13:00:00

fin : 2025-05-24

2025-05-24

18è édition du Challenge Ludovic Martin. Un grand raid en binôme, composé de plusieurs épreuves de nage, course à pied, kayak et parcours.

SE RASSEMBLER POUR HONORER

Ce Challenge rendra hommage à Ludovic Martin, sapeur-pompier volontaire à Dinard et engagé à la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris (CS Bitche), décédé le 17 novembre 2007 en luttant contre un incendie.

Sportif généreux et passionné, Ludovic était aimé de tous. En sa mémoire, cette initiative est renouvelée chaque année avec le soutien de la ville de Dinard, de l’amicale des pompiers de Dinard et de nombreux partenaires privés.

Cette année s’organisera autour de 2 épreuves

le Raid Kids avec 3 épreuves dans 3 catégories d’âges différentes (avec un premier départ à 13h)

le Raid Challenge Ludovic Martin (avec un départ à 15h30)

Inscriptions challengeludovicmartin.com

LE CHALLENGE

Le raid Challenge Ludovic Martin se compose de différentes épreuves

300 M de natation en mer

3 Km de course à pied

3 km de kayak (Kayak ouvert biplace)

Obstacles sur la plage du Prieuré

2 Km de course à pied

La totalité de l’épreuve doit-être réalisée par le binôme. Le kayak ainsi que les pagaies et les gilets de sauvetages sont fournis.

INFOS PRATIQUES

Retrait des dossard de 12h à 14h45 au parc de Port Breton Dinard

Restauration sur place (buvette et snacking)

Remise des récompenses à 17h (suivi d’un vin d’honneur)

Parc de Port Breton .

Parc de Port-Breton 2 Rue de l’Isle Celée

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

