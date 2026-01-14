Challenge Lys-Haut-Layon 2026 VIHIERS Lys-Haut-Layon

Challenge Lys-Haut-Layon 2026

VIHIERS Salle Leclerc Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-02 09:00:00

fin : 2026-02-02 16:00:00

Date(s) :

2026-02-02

Lundi 2 février, de 9h à 15h30, la salle Leclerc de la commune déléguée de Vihiers accueillera le Challenge Lys-Haut-Layon, organisé en partenariat avec Profession Sport et Loisirs (PSL).

Cette journée est spécialement conçue pour tous les aînés, quel que soit leur niveau de forme physique.

Au programme une série d’ateliers sportifs adaptés, encadrés par des professionnels, pour pratiquer en douceur et en toute sécurité. Différentes activités seront proposées tout au long de la journée, dont du Cornhole, de l’Omnikin, du tennis de table (avec 3 mini-tables), un quiz numérique, du sport à 2 roues et du Bouncer Ball.

Un déjeuner convivial, inclus dans la journée, permettra de prolonger ces moments de partage et d’échange. Tarif du repas 10 € (règlement par chèque uniquement).

Inscription obligatoire dès à présent, auprès des mairies déléguées. .

VIHIERS Salle Leclerc Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 52 21 04 91 associations@lyshautlayon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Monday February 2, from 9 a.m. to 3.30 p.m., the Salle Leclerc in Vihiers will host the Challenge Lys-Haut-Layon, organized in partnership with Profession Sport et Loisirs (PSL).

L’événement Challenge Lys-Haut-Layon 2026 Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de tourisme du Choletais