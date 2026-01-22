Challenge Mario Kart World Médiathèque Locmalo

Challenge Mario Kart World

Médiathèque 2 Bis rue de Porharch Locmalo Morbihan

Début : 2026-02-24 16:00:00

Des karts, des items, des courses pleines de surprises. Du fun, des rires et de la bonne humeur ! Les médiathèques de Locmalo et Langonnet se retrouvent pour un challenge Mario Kart World sur Nintendo Switch 2, dans une ambiance détendue et fun. Sur inscription. .

