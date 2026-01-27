Challenge MédiAdos Médiathèque Porte Plum’ Plumergat

Challenge MédiAdos

Médiathèque Porte Plum’ 2 Rue Joseph Évenas Plumergat Morbihan

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 17:00:00

2026-02-18

En faisant équipe avec les ados de l’Espace Jeunes de Plumergat, venez vous défier et vous amuser Quizz intergénérationnel, jeux vidéos en réalité virtuelle, jeux de société… Qui va gagner ? .

Médiathèque Porte Plum’ 2 Rue Joseph Évenas Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 87 08 81

