Challenge Megève Mont Blanc Hauteluce

Challenge Megève Mont Blanc Hauteluce dimanche 31 août 2025.

Challenge Megève Mont Blanc

Hauteluce Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31 08:00:00

fin : 2025-08-31 00:00:00

Date(s) :

2025-08-31

Créée en 1989, la Megève Mont Blanc est une épreuve cycliste de montagne légendaire qui se distingue par une particularité unique les coureurs choisissent leur distance en cours de route et non avant l’épreuve.

Hauteluce 73620 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@csmegeve.com

English :

A loop with Mont Blanc as a backdrop, a marathon day with uncategorized passes, simply 330km and 8,300m/d+, this is the program that awaits the participants of the 13th edition of the Tour du Mont Blanc, on Saturday July 12.

German :

Die 1989 ins Leben gerufene Megève Mont Blanc ist ein legendäres Bergradfahren, das sich durch eine einzigartige Besonderheit auszeichnet: Die Fahrer wählen ihre Distanz während des Rennens und nicht vor dem Rennen.

Italiano :

Un giro con il Monte Bianco sullo sfondo, una giornata di maratona con passi senza categoria, semplicemente 330 km e 8.300 m/d+, questo il programma che attende i partecipanti alla 13a edizione del Tour du Mont Blanc, sabato 12 luglio.

Espanol :

Creada en 1989, la Megève Mont Blanc es una legendaria carrera de bicicleta de montaña con una característica única: los corredores eligen su distancia en ruta y no antes de la carrera.

L’événement Challenge Megève Mont Blanc Hauteluce a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de Tourisme des Saisies