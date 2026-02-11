Challenge National U15 Biathlon Hiver Stade de biathlon Alexis Boeuf Les Déserts
Challenge National U15 Biathlon Hiver Stade de biathlon Alexis Boeuf Les Déserts vendredi 6 mars 2026.
Stade de biathlon Alexis Boeuf Départ du parking de la forêt Les Déserts Savoie
Début : Samedi 2026-03-06
fin : 2026-03-08
2026-03-06
Venez assister à cette étape du championnat de France !
Stade de biathlon Alexis Boeuf Départ du parking de la forêt Les Déserts 73230 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes club@cesn.fr
English :
Come and watch this stage of the French championship!
