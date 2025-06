CHALLENGE NATURE HANDI-VALIDE 2025 52190 Villegusien le Lac Longeau-Percey 5 juillet 2025 09:00

CHALLENGE NATURE HANDI-VALIDE 2025 Samedi 5 juillet, 09h00 52190 Villegusien le Lac Haute-Marne

Sur inscription – 20 € par personne (inscription + repas du midi)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-05T09:00:00 – 2025-07-05T18:30:00

Fin : 2025-07-05T09:00:00 – 2025-07-05T18:30:00

CHALLENGE NATURE HANDI-VALIDE 2025

Journée multisports nature en duos mixtes (Handi-Valide)

Les inscriptions pour la 2ᵉ édition du Challenge Nature sont officiellement ouvertes ! Organisée en collaboration avec Association La Montagne, cette journée sera dédiée aux activités multisports de pleine nature, en duos mixtes ( Handi-Valide ).

Cet événement est l’occasion de venir découvrir les sports de pleine nature et de renforcer l’esprit d’équipe, que vous soyez débutant ou confirmé. Les activités seront ajustées en fonction du handicap des participants et le matériel adapté sera fourni par l’organisation.

️ Le 5 juillet 2025

Toutes les informations sont disponibles sur l’affiche !

Pour vous inscrire ou en savoir plus :

cd52@handisport.org

06.83.60.91.03 / 06.29.10.84.92

On vous attend nombreux pour cette journée !!

52190 Villegusien le Lac rue de Villegusien Longeau-Percey 52250 Percey-le-Pautel Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « cd52@handisport.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.83.60.91.03 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.29.10.84.92 »}] [{« link »: « mailto:cd52@handisport.org »}]

Journée multisports nature en duos mixtes (Handi-Valide). Initiez-vous ou progressez en renforçant votre esprit d’équipe. Activités et matériel adaptés aux handicaps. sport handicap

Création graphique : Lauréna Farigoul / Photographies : Lionel Larue