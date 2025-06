CHALLENGE PASCAL CYCLISTE Fontès 15 août 2025 07:00

Hérault

CHALLENGE PASCAL CYCLISTE Fontès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-15

Date(s) :

2025-08-15

La commune accueille le Challenge Pascal / manche du Trophée d’Occitanie organisé par le Vélo Club des Cheminots Biterrois en partenariat avec le Comité Départemental de l’Hérault de Cyclisme et Hérault Sport.

Au programme, deux courses cadets et minimes sur le parcours Fontès Cabrières Péret (14 km) à effectuer trois ou cinq fois selon la catégorie.

La commune accueille le Challenge Pascal / manche du Trophée d’Occitanie organisé par le Vélo Club des Cheminots Biterrois en partenariat avec le Comité Départemental de l’Hérault de Cyclisme et Hérault Sport.

Au programme, deux courses cadets et minimes sur le parcours Fontès Cabrières Péret (14 km) à effectuer trois ou cinq fois selon la catégorie.

Buvette avec crêpes et gaufres tenue par une association locale. .

Fontès 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 25 14 22

English :

The commune hosts the Challenge Pascal / round of the Trophée d’Occitanie organized by the Vélo Club des Cheminots Biterrois in partnership with the Comité Départemental de l’Hérault de Cyclisme and Hérault Sport.

On the program: two races for cadets and minimes on the Fontès Cabrières Péret course (14 km), to be completed three or five times, depending on the category.

German :

Die Gemeinde ist Gastgeberin des Challenge Pascal / Runde der Trophée d’Occitanie, die vom Vélo Club des Cheminots Biterrois in Zusammenarbeit mit dem Comité Départemental de l’Hérault de Cyclisme und Hérault Sport organisiert wird.

Auf dem Programm stehen zwei Rennen für Kadetten und Minis auf der Strecke Fontès Cabrières Péret (14 km), die je nach Kategorie drei oder fünf Mal zu absolvieren sind.

Italiano :

La città ospita la Challenge Pascal / prova del Trophée d’Occitanie organizzata dal Vélo Club des Cheminots Biterrois in collaborazione con il Comité Départemental de l’Hérault de Cyclisme e Hérault Sport.

In programma: due gare per cadetti e minime sul percorso Fontès Cabrières Péret (14 km), da completare tre o cinque volte a seconda della categoria.

Espanol :

La ciudad acoge la Challenge Pascal / ronda del Trophée d’Occitanie organizada por el Vélo Club des Cheminots Biterrois en colaboración con el Comité Départemental de l’Hérault de Cyclisme y Hérault Sport.

En el programa: dos carreras para cadetes y minimes sobre el recorrido Fontès Cabrières Péret (14 km), a completar tres o cinco veces según la categoría.

L’événement CHALLENGE PASCAL CYCLISTE Fontès a été mis à jour le 2025-06-22 par 34 OT DU CLERMONTAIS