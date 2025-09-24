Challenge Sport Nature Solidaire Bouziès

Challenge Sport Nature Solidaire

Conduché Bouziès Lot

Début : 2026-04-05 08:30:00

fin : 2026-04-05

2026-04-05

Participez à un défi sportif et solidaire en pleine nature

Participez à un défi sportif et solidaire en pleine nature. En équipes de deux, relevez les épreuves variées telles que trail, canoë, course d’orientation, tyrolienne et tir à l’arc. L’événement soutient cette année le Refuge Canin Lotois, une association dédiée à l’accueil et la protection des animaux abandonnés.

Inscriptions à venir sur la plateforme ChronoStart. .

Conduché Bouziès 46330 Lot Occitanie

Take part in a sporting and solidarity challenge in the heart of nature

Nehmen Sie an einer sportlichen und solidarischen Herausforderung inmitten der Natur teil

Partecipare a una sfida sportiva e di solidarietà nel cuore della natura

Participa en un reto deportivo y solidario en plena naturaleza

