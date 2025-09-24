Challenge Sport Nature Solidaire Bouziès
Challenge Sport Nature Solidaire Bouziès dimanche 5 avril 2026.
Challenge Sport Nature Solidaire
Conduché Bouziès Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 08:30:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Participez à un défi sportif et solidaire en pleine nature
Participez à un défi sportif et solidaire en pleine nature. En équipes de deux, relevez les épreuves variées telles que trail, canoë, course d’orientation, tyrolienne et tir à l’arc. L’événement soutient cette année le Refuge Canin Lotois, une association dédiée à l’accueil et la protection des animaux abandonnés.
Inscriptions à venir sur la plateforme ChronoStart. .
Conduché Bouziès 46330 Lot Occitanie
English :
Take part in a sporting and solidarity challenge in the heart of nature
German :
Nehmen Sie an einer sportlichen und solidarischen Herausforderung inmitten der Natur teil
Italiano :
Partecipare a una sfida sportiva e di solidarietà nel cuore della natura
Espanol :
Participa en un reto deportivo y solidario en plena naturaleza
L’événement Challenge Sport Nature Solidaire Bouziès a été mis à jour le 2025-09-24 par OT Cahors Vallée du Lot