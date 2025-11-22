Challenge Téléthon Tournoi de tennis ballon Tennis Club Pelissannais Pélissanne

Challenge Téléthon Tournoi de tennis ballon

Samedi 22 novembre 2025 à partir de 16h. Tennis Club Pelissannais Chemin De la Petite Brulière Pélissanne Bouches-du-Rhône

Dans le cadre du Téléthon, le Tennis Club de Pélissanne organise un grand tournoi de Tennis ballon !

Rejoins les cours et inscris ton équipe (2 à 3 joueurs adultes, jeunes ou mixtes) au tournoi !

Matchs rapide de 10 minutes sur demi-terrain de tennis, sans raquette. En soirée, vivez la petite et la grande finale sous les spots lumineux, avec musique et speaker. Ambiance garantie !

Dès 16h, démonstration de tennis ballon pro, challenge du coup de tête gagnant, espace familles, découverte du pickelball, stand de tir de précision, atelier maquillage… animations et ambiance festive.

Remise des trophées symboliques Equipe du coeur , Fair-play , Plus beau geste technique .

Foodtruck et buvette sur place. .

Tennis Club Pelissannais Chemin De la Petite Brulière Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tc.pelissanne@free.fr

English :

The Tennis Club organises a tennis ballon challenge, open to all, for the Téléthon. Let’s play !

German :

Im Rahmen des Telethons organisiert der Tennis Club von Pélissanne ein großes Ballon-Tennis-Turnier!

Italiano :

Nell’ambito di Telethon, il Tennis Club de Pélissanne organizza un grande torneo di palline da tennis!

Espanol :

En el marco del Teletón, el Club de Tenis de Pélissanne organiza un gran torneo de pelotas de tenis

