CHALLENGE TRAIL SUD TOULOUSAIN BISCOTEAUX TRAIL À VIGOULET-AUZIL Vigoulet-Auzil Vigoulet-Auzil
CHALLENGE TRAIL SUD TOULOUSAIN BISCOTEAUX TRAIL À VIGOULET-AUZIL Vigoulet-Auzil Vigoulet-Auzil dimanche 21 juin 2026.
Vigoulet-Auzil
CHALLENGE TRAIL SUD TOULOUSAIN BISCOTEAUX TRAIL À VIGOULET-AUZIL
Vigoulet-Auzil Place Andre Marty Vigoulet-Auzil Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21 13:00:00
Date(s) :
2026-06-21
De mars à novembre, sept associations sportives et clubs d’athlétisme du Sud toulousain proposent un Challenge ouvert à tous, des débutants aux coureurs expérimentés, sur des distances de 9 à 12 km.
Le **Challenge trail du Sud Toulousain** est né de la passion de fervent(e)s amateurs de course en plein air ! **Sept associations sportives et clubs d’athlétisme** se sont unis pour offrir une expérience unique. Avec des **distances de 9 à 12 kms,** ce challenge est accessible à tous, des débutants aux coureurs expérimentés. Rejoignez-nous pour partager la joie de la course et vivre des moments inoubliables en pleine nature !
– Noueilles Cour’SLA pied, le 29 mars
– Pompertuzat Challenge du Souvenir et de la Paix, le 8 mai
– Saint-Sulpice-sur-Lèze, Akuma, le 23 mai
**- Vigouet-Auzil BisCoteaux Trail, le 21 juin**
– Vernerque Venerque trail, le 6 septembre
– Rieux-Volvestre Trail Gaulois, le 11 octobre
– Auterive Trail des Bosses, le 29 novembre .
Vigoulet-Auzil Place Andre Marty Vigoulet-Auzil 31320 Haute-Garonne Occitanie
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English :
From March to November, seven sports associations and track and field clubs in the southern Toulouse area are hosting a challenge open to everyone—from beginners to experienced runners—over distances ranging from 9 to 12 km.
L’événement CHALLENGE TRAIL SUD TOULOUSAIN BISCOTEAUX TRAIL À VIGOULET-AUZIL Vigoulet-Auzil a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Vigoulet-Auzil (Haute-Garonne)
- FESTIVAL CADAVRES EXQUIS rue de la mairie Vigoulet-Auzil 26 septembre 2026