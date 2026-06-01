CHALLENGE TRAIL SUD TOULOUSAIN BISCOTEAUX TRAIL À VIGOULET-AUZIL Vigoulet-Auzil Vigoulet-Auzil

Vigoulet-Auzil

CHALLENGE TRAIL SUD TOULOUSAIN BISCOTEAUX TRAIL À VIGOULET-AUZIL

Vigoulet-Auzil Place Andre Marty Vigoulet-Auzil Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:00:00

fin : 2026-06-21 13:00:00

Date(s) :

2026-06-21

De mars à novembre, sept associations sportives et clubs d’athlétisme du Sud toulousain proposent un Challenge ouvert à tous, des débutants aux coureurs expérimentés, sur des distances de 9 à 12 km.

Le **Challenge trail du Sud Toulousain** est né de la passion de fervent(e)s amateurs de course en plein air ! **Sept associations sportives et clubs d’athlétisme** se sont unis pour offrir une expérience unique. Avec des **distances de 9 à 12 kms,** ce challenge est accessible à tous, des débutants aux coureurs expérimentés. Rejoignez-nous pour partager la joie de la course et vivre des moments inoubliables en pleine nature !

– Noueilles Cour’SLA pied, le 29 mars

– Pompertuzat Challenge du Souvenir et de la Paix, le 8 mai

– Saint-Sulpice-sur-Lèze, Akuma, le 23 mai

**- Vigouet-Auzil BisCoteaux Trail, le 21 juin**

– Vernerque Venerque trail, le 6 septembre

– Rieux-Volvestre Trail Gaulois, le 11 octobre

– Auterive Trail des Bosses, le 29 novembre .

Vigoulet-Auzil Place Andre Marty Vigoulet-Auzil 31320 Haute-Garonne Occitanie

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English :

From March to November, seven sports associations and track and field clubs in the southern Toulouse area are hosting a challenge open to everyone—from beginners to experienced runners—over distances ranging from 9 to 12 km.

L’événement CHALLENGE TRAIL SUD TOULOUSAIN BISCOTEAUX TRAIL À VIGOULET-AUZIL Vigoulet-Auzil a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE