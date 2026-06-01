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CHALLENGE TRAIL SUD TOULOUSAIN BISCOTEAUX TRAIL À VIGOULET-AUZIL Vigoulet-Auzil Vigoulet-Auzil

CHALLENGE TRAIL SUD TOULOUSAIN BISCOTEAUX TRAIL À VIGOULET-AUZIL Vigoulet-Auzil Vigoulet-Auzil

CHALLENGE TRAIL SUD TOULOUSAIN BISCOTEAUX TRAIL À VIGOULET-AUZIL Vigoulet-Auzil Vigoulet-Auzil dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Vigoulet-Auzil

Adresse : Place Andre Marty

Ville : 31320 Vigoulet-Auzil

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Vigoulet-Auzil

CHALLENGE TRAIL SUD TOULOUSAIN BISCOTEAUX TRAIL À VIGOULET-AUZIL

Vigoulet-Auzil Place Andre Marty Vigoulet-Auzil Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21 13:00:00

Date(s) :
2026-06-21

De mars à novembre, sept associations sportives et clubs d’athlétisme du Sud toulousain proposent un Challenge ouvert à tous, des débutants aux coureurs expérimentés, sur des distances de 9 à 12 km.
Le **Challenge trail du Sud Toulousain** est né de la passion de fervent(e)s amateurs de course en plein air ! **Sept associations sportives et clubs d’athlétisme** se sont unis pour offrir une expérience unique. Avec des **distances de 9 à 12 kms,** ce challenge est accessible à tous, des débutants aux coureurs expérimentés. Rejoignez-nous pour partager la joie de la course et vivre des moments inoubliables en pleine nature !

– Noueilles Cour’SLA pied, le 29 mars
– Pompertuzat Challenge du Souvenir et de la Paix, le 8 mai
– Saint-Sulpice-sur-Lèze, Akuma, le 23 mai
**- Vigouet-Auzil BisCoteaux Trail, le 21 juin**
– Vernerque Venerque trail, le 6 septembre
– Rieux-Volvestre Trail Gaulois, le 11 octobre
– Auterive Trail des Bosses, le 29 novembre   .

Vigoulet-Auzil Place Andre Marty Vigoulet-Auzil 31320 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

From March to November, seven sports associations and track and field clubs in the southern Toulouse area are hosting a challenge open to everyone—from beginners to experienced runners—over distances ranging from 9 to 12 km.

L’événement CHALLENGE TRAIL SUD TOULOUSAIN BISCOTEAUX TRAIL À VIGOULET-AUZIL Vigoulet-Auzil a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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