Challenge Urbain À la découverte de la ville ! Office de Tourisme Binic-Étables-sur-Mer

Challenge Urbain À la découverte de la ville !

Office de Tourisme 6 Place le Pomellec Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 14:00:00

fin : 2026-02-24 16:00:00

Date(s) :

2026-02-24

Rendez-vous à 14h à l’Office de Tourisme. Formez votre équipe (famille ou groupe d’amis de 3 à 4 personnes) et partez à l’aventure ! Munis d’une feuille de route, vous devrez, avec vos équipiers, retrouver 9 lieux et 4 objets répartis dans la ville. Observation, rapidité et travail d’équipe seront vos meilleurs atouts pour remporter le défi ! À partir de 14 ans Prévoir des baskets. Réservation obligatoire sur www.billetweb.fr. Une activité gratuite avec places limitées. Durée 2h maxi. Prêts à relever le défi ? Que les meilleurs gagnent ! .

Office de Tourisme 6 Place le Pomellec Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 60 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Challenge Urbain À la découverte de la ville ! Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-14 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme