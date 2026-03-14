Challenge Vallée de la Drôme

Espace Soubeyran Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-08

Le festival de la course à pied 3 jours consacrés à la course à pied en nature ! Pas moins de 18 communes vous attendent ainsi que 200 bénévoles pour la seule manifestation en Europe avec 10 épreuves sur un week-end.

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Espace Soubeyran Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 65 66 06 bureau@challengedrome.com

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English :

The running festival: 3 days dedicated to running in nature! No fewer than 18 towns and 200 volunteers await you for the only event of its kind in Europe, with 10 events over a weekend.

L’événement Challenge Vallée de la Drôme Crest a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme