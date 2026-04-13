Challenge vélo inter-employeurs du Figeacois, Figeac ecomobilité, Figeac

Challenge vélo inter-employeurs du Figeacois 1 – 29 maiundefined Figeac ecomobilité Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T00:30:00+02:00 – 2026-05-01T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T00:30:00+02:00 – 2026-05-29T23:00:00+02:00

L’association Figeac Ecomobilité et la Ville de Figeac organisent la 3e édition du challenge vélo inter employeurs du figeacois du 1er au 29 mai 2026. Un challenge d’activité pour tous les employeurs privés et publics du bassin de vie de Figeac (15km alentours). Les employeurs sont invités à constituer une équipe et à encourager leurs salariés à parcourir le plus de trajets possibles à vélo. L’équipe gagnante sera celle qui aura parcouru le plus de trajets domicile travail et de km tous trajets confondus. Un bonus s’appliquera en fonction du taux de participation au prorata de l’effectif et en fonction de la parité femme – homme au sein de l’équipe. Toutes les informations figurent sur le site internet de Figeac Ecomobilité.

Figeac ecomobilité 16 RUE CAVIALE 46100 Figeac 46100 Lot Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.figeac-ecomobilite.org/services-de-mobilite-1 »}]

Parce que chaque km en voiture évité compte, participer c’est déjà gagner!