CHALLENGE VERT Saint-Quentin-la-Chabanne samedi 14 février 2026.

Saint-Quentin-la-Chabanne Creuse

Tarif : – –

Début : 2026-02-14
2026-02-14

Une aventure en pleine nature organisée par UC Felletin & CD FFC 23

VTT VAE MARCHE RUNNING

Randonnée pédestre/runner
– 6 km
– 12 km D+ 250 m

Randonnée VTT
– 12 km D+ 250 m
– 29 km D+ 800 m
– 42 km D+ 1046 m

INSCRIPTION SUR SPORT’N CONNECT
5 € VTT VAE (14 ans et +)
3 € Pédestre et Runner (jeunes de 10 à 13 ans)

Gratuit pour les 9 ans et moins   .

Saint-Quentin-la-Chabanne 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine  

