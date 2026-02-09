CHALLENGE VERT Saint-Quentin-la-Chabanne
Saint-Quentin-la-Chabanne Creuse
Tarif : – –
Une aventure en pleine nature organisée par UC Felletin & CD FFC 23
VTT VAE MARCHE RUNNING
Randonnée pédestre/runner
– 6 km
– 12 km D+ 250 m
Randonnée VTT
– 12 km D+ 250 m
– 29 km D+ 800 m
– 42 km D+ 1046 m
INSCRIPTION SUR SPORT’N CONNECT
5 € VTT VAE (14 ans et +)
3 € Pédestre et Runner (jeunes de 10 à 13 ans)
Gratuit pour les 9 ans et moins .
Saint-Quentin-la-Chabanne 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine
