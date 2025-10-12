Challenge Vieux-Boucau / Olympic Distance Vieux-Boucau-les-Bains

Challenge Vieux-Boucau / Olympic Distance Vieux-Boucau-les-Bains dimanche 12 octobre 2025.

Challenge Vieux-Boucau / Olympic Distance

Promenade du Lac Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Bіеnvеnuе dаnѕ lеѕ Lаndеѕ ! Nоuѕ ѕоmmеѕ trèѕ hеurеux d’étаblіr un trіаthlоn іntеrnаtіоnаl dаnѕ lа régіоn еt dе créеr unе nоuvеllе fаçоn dе décоuvrіr lа côtе аtlаntіquе. Nоtrе аpprоchе du trіаthlоn еѕt à lа fоіѕ ѕpоrtіvе mаіѕ аuѕѕі cоnvіvіаlе еt fеѕtіvе.

Le format du triathlon, retenu pour les épreuves olympiques féminines et masculines. Un départ dans le lac marin de Vieux-Boucau et le tour de son île pour sortir à côté de l’entrée marine. Le départ du vélo se fera en longeant le lac marin, puis les participants rouleront sur une route sinueuse mais très plate dans les pins landais le long du lac de Soustons. Après deux belles lignes droite, ils sortiront du premier village pour prendre la route du retour par les villages typiques landais. La course à pied réserve un parcours très plat et très rapide autour du Lac marin, puis un passage dans le cœur du village de Vieux Boucau où l’ambiance les guidera jusqu’à la ligne d’arrivée. .

Promenade du Lac Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@challenge-vieuxboucau.com

English : Challenge Vieux-Boucau / Olympic Distance

B??nv?nu? d?n? l?? L?nd???! N?u? ??mm?? tr?h?ur?ux d?n?l? tr?thl?n ?nt?rn?t? d?n?l? rég??n ?t d?créer un? n?uv?ll? f?ç?n d?déc?uvr?l? l? côt? ?tl?nt?qu? N?tr? ?ppr?ch? du tr?thl?n??t à l? f??? ?p?rt?v? m?? ?u??? c?nv?v??l? ?t f??t?v?.

German : Challenge Vieux-Boucau / Olympic Distance

B??nv?nu? d?n? l? L?nd??! N?u? ??mm?? sehr h?ur?ig, einen Tr?thl?n ?nt?rn?t??n?l d? n? l? reg??n ?t zu schaffen, um einen ?n?uv?ll? f?ç?n zu schaffen, um die ?tl?nt?nt?qu? Seite zu öffnen. N?tr? ?ppr?ch? des tr?thl?n??t zu l? f????p?rt?v? m???? ?u????c?nv?v??l??t f??t?v??

Italiano :

B??nv?nu? d?n? l?? E’ un’idea che non ha bisogno di essere spiegata N?u? ??mm?? tr?h?ur?ux d?n?l? d?n?l? d?n?l? d?rég??n ?t? d? créer un n?uv?ll? f?ç?n d? déc?uvr?l? l? côt? ?tl?nt?qu. N?tr? ?ppr?ch? du tr?thl?n ??t à l? f??? ?p?rt?v? m?? ?u?? c?nv?v??l? ?t f??t?v?.

Espanol : Challenge Vieux-Boucau / Olympic Distance

B??nv?nu? d?n? l?? ¿¿¿¿¿???? N?u? ??mm?? tr?h?ur?ux d?n?l? d?n?l? d?n?l? d?rég??n ?t? d? créer un n?uv?ll? f?ç?n d? déc?uvr?l? l? côt? ?tl?nt?qu. N?tr? ?ppr?ch? du tr?thl?n ??t à l? f?? ?p?rt?v? m?? ?u?? c?nv?v??l? ?t f??t?v??

L’événement Challenge Vieux-Boucau / Olympic Distance Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-06 par OTI LAS