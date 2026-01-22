Challenge Volaski Hauteluce
Challenge Volaski Hauteluce samedi 31 janvier 2026.
Challenge Volaski
Secteur Bisanne Hauteluce Savoie
Aux Saisies, sous réserve des conditions météo, l’association Les Volatiles propose d’assister à une compétition de Volaski, un spectacle unique face au majestueux Mont Blanc.
English : Open Skiflight
Paragliding competition
