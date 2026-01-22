Challenge Volaski

Secteur Bisanne Hauteluce Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-31

Aux Saisies, sous réserve des conditions météo, l’association Les Volatiles propose d’assister à une compétition de Volaski, un spectacle unique face au majestueux Mont Blanc.

.

Secteur Bisanne Hauteluce 73620 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 38 95 54 contact@les-volatiles.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Open Skiflight

Paragliding competition

L’événement Challenge Volaski Hauteluce a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme des Saisies