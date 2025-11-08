Chalon Festi’Bière Parc des Expositions Chalon-sur-Saône
Parc des Expositions 1 rue d’Amsterdam Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-09
2025-11-08
Chalon Festi’Bière 6ème édition
25 brasseries artisanales de Bourgogne et d’ailleurs vous donnent rendez-vous pour un week-end festif, gourmand et convivial !
Animations, concerts live, DJ sets
À savourer sur place bières, vins, hydromel, spiritueux, cidre, café, thés, jus et bien plus encore !
Restauration variée escargots, œufs en meurette, cassoulet, tartiflette, andouillettes, fromages, charcuterie, crêpes, cookies…
Marché artisanal cuir, bijoux, couteaux, bougies, couture, tattoo… Parfait pour se faire plaisir ou trouver des cadeaux uniques !
Ambiance garantie que vous soyez amateur de bières ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts, avec ou sans alcool.
Ne manquez pas LE rendez-vous gourmand et festif de l’année !
Venez en famille, entre amis ou en solo, pour partager des moments inoubliables. .
Parc des Expositions 1 rue d’Amsterdam Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté chalonfestibiere@gmail.com
