Châlons-en-Vitrail : les trésors cachés des verrières Hôtel de Région (ancien grand séminaire) Châlons-en-Champagne

Châlons-en-Vitrail : les trésors cachés des verrières Hôtel de Région (ancien grand séminaire) Châlons-en-Champagne samedi 20 septembre 2025.

Châlons-en-Vitrail : les trésors cachés des verrières 20 et 21 septembre Hôtel de Région (ancien grand séminaire) Marne

Accès libre et gratuit en continu entre 14h et 18h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Admirez les plus beaux détails des vitraux châlonnais, du XIIe au XVIe siècle, à travers une exposition de photographies en très haute définition. Découvrez les visages, étoffes et motifs invisibles à l’œil nu… et pour les plus joueurs, un défi vous attend : saurez-vous identifier le « détail mystère » ?

Hôtel de Région (ancien grand séminaire) 5 rue de Jéricho, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 70 85 94 http://www.grandest.fr https://twitter.com/regiongrandest;https://www.facebook.com/regiongrandest;https://www.instagram.com/laregiongrandest/;https://www.pinterest.fr/laregiongrandest Construit par Édouard, puis Jules Deperthes, de 1897 à 1901, l’ancien grand séminaire dédié à la Sainte-Croix, voulu par Monseigneur Latty, est devenu hôtel de Région en 1988. Composé, selon un plan en H, de trois corps de bâtiment d’égale hauteur, il présente des façades en pierres de taille percées de fenêtres en plein-cintre ou d’arcades en rez-de-chaussée, enrichies d’une frise de brique jaune au premier étage et de fenêtres passantes au deuxième. De sa précédente fonction, le vaste bâtiment conserve une splendide chapelle de style romano byzantin, à trois nefs couvertes de voûtes en pendentif peintes par Georges Defretière. Les visiteurs peuvent également y découvrir l’ancienne bibliothèque, le bureau du président de Région dessiné par Henri Ciriani et la salle d’assemblée ornée d’une originale composition d’Olivier Debré.

Admirez les plus beaux détails des vitraux châlonnais, du XIIe au XVIe siècle, à travers une exposition de photographies en très haute définition. Découvrez les visages, étoffes et motifs invisibles…

© Région Grand Est – Inventaire Général / Jacques Philippot