Chalvignac, le Barrage de l’Aigle, Barrage de l’Aigle Chalvignac, Chalvignac

Informations pratiques

Chalvignac, le Barrage de l’Aigle Samedi 19 septembre, 10h00 Barrage de l’Aigle Chalvignac Cantal

Maximum 18 personnes. Accessible à partir de 8 ans. OBLIGATOIRE : CNI ou passeport dès 18 ans, vêtements couvrants bras et jambes, chaussures plates et fermées. INTERDITS: téléphone, appareil photo, sac, animaux. Parcours avec escaliers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Débutée en 1935, la construction du barrage de l’Aigle s’est terminée en 1945. Appelé aussi « Barrage de la Résistance », il abritait l’Organisation de la Résistance de l’Armée (O.R.A.) du Cantal durant la Seconde Guerre Mondiale. Les Résistants ont retardé sa mise en service pour en pas donner une puissance énergétique supplémentaire à l’occupant… Outre l’histoire de sa construction, le barrage de l’Aigle se distingue également par l’audace de son architecture, faisant de lui un ouvrage unique aux dimensions majestueuses : 290 m de long et 90 m de haut. La construction d’un cinquième groupe de production en 1982 en fait aujourd’hui l’aménagement EDF le plus puissant du bassin de la Dordogne, avec une puissance installée de 360 MW. EDF vous invite à le découvrir en vous ouvrant ses portes… et bien plus encore ! Visites de la salle des machines, des groupes de production et le fonctionnement de l’hydroélectricité.

Barrage de l’Aigle Chalvignac Barrage de l’Aigle 15200 Chalvignac Chalvignac 15200 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 68 19 87 http://tourisme-paysdemauriac.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 19 60 00 30 »}] Nom : barrage de l’Aigle, aussi appelé « Barrage de la Résistance » Il abritait l’Organisation de la Résistance de l’Armée (O.R.A) du Cantal durant la Seconde Guerre Mondiale. Celle-ci a retardé la mise en service pour ne pas donner une puissance énergétique supplémentaire à l’occupant. Signe distinctif : architecture originale avec ses doubles évacuateurs de crues et ses dimensions Impressionnantes. Longueur : 290 m – Hauteur : 90 m -Puissance : 360 MW – Second barrage hydro-électrique édifié sur la rivière Dordogne, équipé d’un groupe de

production supplémentaire en 1982, il devient l’aménagement le plus puissant du bassin de la Dordogne

Label : « Patrimoine du XXe siècle » Parkings gratuits

Débutée en 1935, la construction du barrage de l’Aigle s’est terminée en 1945. Appelé aussi « Barrage de la Résistance », il abritait l’Organisation de la Résistance de l’Armée (O.R.A.) du Cantal la sa…

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