Cham’ Comedy Club Maison des Artistes Chamonix-Mont-Blanc

Cham’ Comedy Club

Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04 20:00:00

fin : 2025-11-04 23:00:00

Date(s) :

2025-11-04

Stand-up, rires et bonne humeur ! Le Cham’ Comedy Club, c’est trois humoristes et un public prêt à trinquer chaque premier mardi du mois à la Maison des Artistes.

.

Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 13 38 10 production@hilarantprod.com

English :

Stand-up, laughter and good vibes! Le Cham’ Comedy Club brings three comedians and a cheerful crowd together every first Tuesday of the month at La Maison des Artistes.

German :

Stand-up, Lachen und gute Laune! Der Cham’ Comedy Club, das sind drei Humoristen und ein Publikum, das bereit ist, jeden ersten Dienstag im Monat im Maison des Artistes anzustoßen.

Italiano :

Stand-up, risate e buon umore! Il Cham’ Comedy Club è composto da tre comici e un pubblico pronto a brindare ogni primo martedì del mese alla Maison des Artistes.

Espanol :

Monólogos, risas y buen humor El Club de la Comedia Cham’ está formado por tres cómicos y un público dispuesto a brindar cada primer martes de mes en la Maison des Artistes.

L’événement Cham’ Comedy Club Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc