Cham’ Comedy Club Maison des Artistes Chamonix-Mont-Blanc

Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Début : 2025-12-02 20:00:00
fin : 2025-12-02 22:30:00
2025-12-02
Le Cham’ Comedy Club revient pour une soirée qui va réchauffer Chamonix !
Rendez-vous mardi 2 décembre à 20h à la Maison des Artistes pour un show plein d’énergie, présenté par Bamba, avec les talents de Yanisse Kebbab et Eve TGA.
Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 70 21 78 administration@maisondesartistes-chamonix.com
English :
The Cham? Comedy Club returns for an evening that’s sure to heat up Chamonix!
Join us on Tuesday December 2 at 8pm at the Maison des Artistes for a high-energy show presented by Bamba, with the talents of Yanisse Kebbab and Eve TGA.
