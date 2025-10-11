Chamades urbaines Haguenau

Simona est observatrice urbaine. Ne supportant pas d’être enfermée dans un bureau, elle s’installe à la terrasse d’un café et commence son travail d’observation. Là, elle rencontre Pierrette, serveuse.

Lorsque Simona s’interroge, Pierrette dessine la ville, la transforme à la craie. Ensemble, elles tenteront de répondre à nos questions essentielles Vous savez comment sont les gens ? , Où se cachent les hommes pour pleurer ? …

Simona donne du sens aux choses insignifiantes (en apparence) de nos vies quotidiennes. Toutes ces petites choses ordinaires, elle les étire en question.

L’intention de ce spectacle est de s’ancrer dans la ville où il se joue, de parler des gens qui y vivent. Susciter l’envie de s’approprier l’espace urbain, prendre le temps de l’observer, y déceler des détails, y laisser nos traces, y exprimer nos chamades . Parce que le cœur d’une ville, ce sont les gens qui sont dedans, qui le font battre. .

