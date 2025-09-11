Chambard du jeudi organisé par l’association Nessgig Château-Chervix

Chambard du jeudi organisé par l’association Nessgig Château-Chervix jeudi 11 septembre 2025.

Chambard du jeudi organisé par l’association Nessgig

place de l’église Château-Chervix Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-11

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-09-11

« chambard du jeudi » organisé par l’association Nessgig à la Maison des Associations à Château-Chervix. Merci de contacter les organisateurs si vous êtes intéressés.

horaires: à partir de 19h et jusqu’à ce que les derniers partent

programme: rencontres autour de chansons

Les activités sont encadrées par Nathalie Cagnon, chanteuse et enseignante en chant, formée à la psychophonie et à différentes techniques vocales, de scène, à la méthode senior et mouvements accompagnées par Jean-François Mazard, guitariste, pianiste, chanteur. .

place de l’église Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 99 34 nessgig87@gmail.com

English : Chambard du jeudi organisé par l’association Nessgig

German : Chambard du jeudi organisé par l’association Nessgig

Italiano :

Espanol : Chambard du jeudi organisé par l’association Nessgig

L’événement Chambard du jeudi organisé par l’association Nessgig Château-Chervix a été mis à jour le 2025-08-20 par OT Briance Sud Haute-Vienne